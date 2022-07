Enzo Fernández é rei do passe na Libertadores

Enzo Fernández, médio que já tem acordo para reforçar o Benfica, é o jogador que mais passes faz na Libertadores. De acordo com os dados disponibilizados pela Conmebol, organizadora da competição, o argentino já efetuou 498 passes, mais 10 do que o companheiro de equipa no River Plate, David Martínez.





No entanto, no que diz respeito a passes certeiros, é Allan, jogador do At. Mineiro, que se destaca com um acerto na ordem dos 93 por cento. Enzo Pérez, antigo médio do Benfica e atual companheiro de Enzo Fernández nos Milionários, está em segundo lugar no que diz respeito aos passes certeiros. O ex-Benfica já fez 429 passes e conta com um acerto de 89 por cento. Neste capítulo, Enzo Fernández fica-se pelos 85 por cento em termos de eficácia.