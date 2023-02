Enzo Fernández embarca para Londres

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Enzo Fernández chegou ao aeroporto de Lisboa por volta das 13h00, com vista a embarcar para Londres, onde vai apresentar-se no Chelsea.O jogador foi garantido pelo blues nos últimos instantes do mercado de inverno, depois de o clube inglês ter acedido pagar 121 milhões de euros ao Benfica pela transferência.O jogador argentino, que fez os testes médicos em Lisboa durante o dia de ontem, já foi oficializado pelo Chelsea esta manhã.