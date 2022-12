«Enzo Fernández encaixa no perfil de jogador que o Liverpool gostaria de ter»

À custa das exibições de grande nível pela Argentina no Mundial'2022, Enzo Fernández é, nos dias que correm, um dos nomes mais falados quando nos encaminhamos para a reabertura do mercado de transferências.

Esta quinta-feira, John Barnes, antiga figura do Liverpool com mais de 300 jogos pela equipa principal dos reds, falou sobre a possível transferência do médio argentino do Benfica para Anfield, exaltando as qualidades do centro-campista de 21 anos.

"É muito agressivo, um médio muito trabalhador que encaixaria no Liverpool mas não serviria, por exemplo, para o Manchester City ou Arsenal. O Enzo encaixa no perfil de jogador que o Liverpool gostaria de ter. É um jogador que eu acho que poderia encaixar perfeitamente naquilo que o Liverpool quer. É combativo e tem uma boa técnica. Não é um David Silva ou um Kevin De Bruyne, jogadores que o Manchester City normalmente procuraria, mas poderia servir-nos", disse o ex-internacional inglês, em declarações ao portal 'Bonuscodebets'.