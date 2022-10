Enzo Fernández encanta Barcelona, avança jornal espanhol

Desde que chegou ao Benfica que a cotação de Enzo Fernández não pára de subir, com vários clubes a acompanharem com atenção as exibições que tem feito ao serviço das águias. Esta terça-feira, o jornal 'Sport' avança que o Barcelona está de olho no argentino.Sergio Busquets acaba contrato no final da temporada e a renovação não parece estar em cima da mesa, daí que o clube da Catalunha já procure alternativas, surgindo Enzo Fernández como uma possibilidade.Entre partidas oficiais de River Plate e Benfica e a estreia pela seleção argentina, Enzo Fernández soma este ano 46 jogos. Mesmo assim, o médio dos encarnados recusa abrandar, para não ficar fora da convocatória do Mundial, que arranca a 20 de novembro.Enzo, de 21 anos, começou a competir em fevereiro pelo River Plate, pelo qual realizou 28 jogos. Após a eliminação dos milionários da Libertadores, o médio rumou a Lisboa para se integrar no plantel das águias e, sem perder tempo, foi lançado no onze. Nunca mais de lá saiu, apesar de se ter deslocado aos EUA para fazer dois jogos de preparação pela seleção. Como Grimaldo e Rafa foram poupados frente ao Rio Ave, passou a ser, juntamente com Vlachodimos, um dos elementos que participou nos 16 jogos das águias em 2022/23.