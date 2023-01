Enzo Fernández fez a passagem de ano na Argentina

Como tinha dito, Enzo Fernández viajou para a Argentina depois do jogo com o Sp. Braga e foi aí que brindou à chegada de 2023, apurou Record.Enzo Fernández não queria jogar frente ao Sp. Braga , mas foi convencido por Roger Schmidt e Rui Costa a entrar em campo, como o nosso jornal adiantou. Recém-chegado do Qatar, o campeão mundial pela Argentina explicou que não estava em plenas condições físicas. Nessa medida, o médio sentia que não deveria dar o seu contributo na Pedreira.A 27 de dezembro, o médio anunciou que, depois do encontro com os arsenalistas , iria voltar à Argentina para "estar com a família no Ano Novo", algo que o Benfica não confirma. Os responsáveis benfiquistas foram apanhados de surpresa com estas declarações, uma vez que uma vez que não estava previsto o plantel ter dias de férias suficientes que permitam fazer uma viagem de ida e volta à Argentina.Na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Sp. Braga, Roger Schmidt foi questionado sobre isso e respondeu que as regras são para cumprir por todos os jogadores.