Enzo Fernández ficou 2 milhões de euros mais caro

Com o triunfo sobre o Maccabi Haifa , por 2-0, o Benfica garantiu o encaixe de 2,8 milhões de euros - é o esse o valor de cada vitória na Champions -, mas o encontro desta noite representou uma (pequena) despesa aos encarnados. É que, por conta de ter atuado mais de 45 minutos frente aos israelitas (fez os 90'), o argentino Enzo Fernández 'obrigou' o Benfica a pagar ao River Plate mais 2 milhões de euros, já que completou nesta partida a sua 10.ª de águia ao peito com os tais 45 ou mais minutos.Ficam assim pagos 2M€ dos 8M€ em variáveis previstos no acordo de transferência com os argentinos, que como se sabe foi feita por uma verba fixa de 10M€ - por 75% do passe. O próximo pagamento extra será feito quando Enzo atingir os 25 jogos, também por 2 milhões de euros.