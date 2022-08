Enzo Fernández: «Foi muito importante começar assim»

Autor de um dos golos do Benfica na vitória sobre o Arouca, por 4-0 , o argentino Enzo Fernández mostrou-se satisfeito pelo triunfo encarnado, que permite entrar no campeonato da melhor forma, e pela sua exibição."Estou feliz pelo prémio de melhor jogador em campo. Dá-me muita confiança. Foi muito importante começar assim e fizemos um grande jogo contra um rival que esteve muito atrás no campo. Estamos a trabalhar há cinco semanas com o treinador, temos tido bons resultados e estamos contentes", começou por comentar, à BTV.Questionado sobre a sua adaptação e evolução, o argentino enalteceu a forma como foi recebido. "Quando cheguei, os companheiros deram-me muito confiança. Foram incríveis. E estou feliz. Os meus companheiros são grandes pessoas. Vamos trabalhar para conseguir o título. Obrigado aos adeptos pelo apoio de sempre."Diante do Arouca, Enzo marcou pelo segundo jogo consecutivo, algo que o deixa satisfeito. "Sim, estou contente por ajudar a equipa com golos. O importante é continuar a trabalhar melhor e continuar neste caminho."