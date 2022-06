Enzo Fernández: «Jogar na Europa é um objetivo, mas não estou ansioso para emigrar»

Enzo Fernández, alvo do Benfica no mercado de verão , falou aos meios oficiais da Liga argentina (LPF) sobre o objetivo de jogar na Europa, nunca escondendo que o seu grande sonho é ganhar a Libertadores ao serviço do River Plate."O meu sonho é ganhar a Libertadores. É uma competição muito importante e vamos trabalhar para a conseguir. Sou um jogador que sempre sonhou estar no River e desfrutar do presente. Estou numa posição privilegiada e quero continuar a ganhar títulos, é isso que me faz feliz. O dia a dia aqui é impressionante", começou por dizer o médio.E prosseguiu: "O River é a minha casa, estou aqui desde os cinco anos. Ter vindo para aqui tão pequeno e agora estar neste nível enche-me de felicidade. É um clube muito grande a nível mundial. É a minha vida, a minha casa, tudo para mim".Ciente do interesse do Benfica e de outros clubes europeus, Enzo Fernández garante estar onde "sempre sonhou". "Jogar na Europa é um objetivo, mas não estou ansioso para emigrar. Isso está a cargo do meu agente, eu estou a aproveitar o dia a dia aqui no River. Estou muito feliz, sempre sonhei com isto", rematou.