Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Enzo Fernández luta por sonho no Qatar: médio do Benfica aponta ao Mundial Argentino quer retribuir carinho dos adeptos e sente-se confortável na dupla com Florentino





• Foto: Bruno Colaço