Enzo Fernández mais perto de rumar ao Benfica: médio fora da convocatória do River Plate

Los convocados para enfrentar a Godoy Cruz este domingo en el Mâs Monumental.#VamosRiver ?? ?? pic.twitter.com/uNHxujLisX — River Plate (@RiverPlate) July 8, 2022

Depois da declaração de Jorge Brito , que deu como garantida a saída de Enzo Fernández nos próximos dias, a mais recente convocatória do River Plate dá mais um sinal de que isso está perto de ser realidade. O médio, garantido pelo Benfica por 10 milhões de euros (mais 8M€ em variáveis), não figura nos jogadores convocados por Marcelo Gallardo para o duelo com o Godoy Cruz, marcado para este domingo, e terá mesmo disputado diante do Vélez Sarsfield aquele que foi o seu último encontro com a camisola dos millonarios.Não se sabe ainda qual o programa e a data de viagem para o nosso país, mas o certo é que Rui Pedro Braz está a caminho da Argentina para tratar dos últimos detalhes e da Argentina chegam informações de que o médio viajará na terça-feira. A ideia do Benfica, conforme referimos, é integrar o médio ainda no estágio em Inglaterra.