Enzo Fernández mostra gratidão ao Benfica e lembra início de carreira: «Aconteceu tudo muito rápido»

Enzo Fernández concedeu uma entrevista aos meios do Chelsea na qual recordou a passagem pelo Benfica, a quem mostrou gratidão por lhe ter "aberto as portas da Europa"."Mudou a minha vida. Sempre me sentirei grato ao Benfica. Abriu-me as portas da Europa. Sinto-me muito grato pelo que o clube fez por mim, com os dirigentes, com os meus companheiros. Eles depositaram muita confiança em mim. Sem falar na equipa técnica, que me deu muito apoio e carinho desde que lá cheguei", referiu o internacional argentino, que reconheceu ainda que há momentos na sua carreira que tem acontecido a "um ritmo vertiginoso"."Joguei por empréstimo no Defensa y Justicia, sagrei-me campeão pelo River Plate, mudei-me para o Benfica. Agora estou aqui, ganhei o Mundial este ano. Aconteceu tudo muito rápido. Tento aproveitar esses momentos ao máximo, mas sendo sempre responsável", afirmou.