Enzo Fernández na estreia pela Argentina: «Benfica deu-me esta oportunidade e estou a aproveitá-la»

Enzo Fernández estreou-se na madrugada deste sábado pela seleção da Argentina, na vitória da albiceleste frente às Honduras, num particular. O médio do Benfica entrou aos 64 minutos, para o lugar de Leandro Paredes, e, cinco minutos depois, recuperou a bola que terminou no bis de Messi e no 3-0 final.Após a partida, o médio, de 21 anos, não esqueceu os encarnados. "O treinador deu-me a oportunidade de me mostrar e depois decidirá a convocatória final [para o Mundial'2022]. O Benfica deu-me a oportunidade e estou a aproveitá-la ao máximo. Espero continuar a crescer", frisou, em declarações citadas pelos argentinos do 'Clarín'."Jogar com Messi é um sonho tornado realidade", confessou ainda.