Enzo Fernández: «Os meus colegas dão-me confiança e liberdade para ter a bola»

Enzo Fernández foi uma das figuras do Benfica no triunfo por 2-1 em Turim, sobre a Juventus, na segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões. Em declarações à ELEVEN no final do encontro, o médio argentino de 21 anos mostrou-se "muito feliz" por jogar com a águia ao peito e enalteceu a justiça no resultado final.





"Feliz. Fizemos um grande jogo e merecemos. Ganhámos e isso é o mais importante", começou por dizer o centrocampista, acabando por explicar o porquê de trocar de chuteiras ao intervalo dos jogos: "É um costume que tenho desde criança. Muito feliz pela vitória e pela equipa, que esteve muito bem. Os meus colegas dão-me confiança e liberdade para ter a bola, que é importante para a equipa. Temos de continuar a trabalhar e melhorar. Ainda falta muito, mas estou feliz."

Adaptação ao clube

"A equipa técnica e os meus colegas deram-me confiança. Mostraram um grande carinhio. Muito feliz por estar no Benfica, um clube enorme e com adeptos fantásticos. Muito feliz e quero aproveitar."