Enzo Fernández: «Otamendi dizia-me que ia estar na seleção»

Enzo Fernández lembrou o apoio que recebia de Nicolás Otamendi quando estava no Benfica. O agora médio do Chelsea contou, em entrevista ao TyC Sport, que o central dos encarnados sempre o encorajou a não desistir do sonho da seleção."No Benfica falava com Otamendi sobre a seleção. Dizia-me: 'Prepara-te que vais estar [na seleção]'. Sempre me apoiou", destacou o futebolista, que o Benfica vendeu ao Chelsea por 121 milhões de euros, em final de janeiro.Enzo, que trocou o River Plate pelo Benfica em julho, estreou-se na alviceleste em setembro, em dois jogos de preparação realizados no EUA. Depois foi convocado para o Mundial do Qatar, acabando como titular, campeão mundial e melhor jogador jovem do torneio. Conta 10 internacionalizações e um golo.