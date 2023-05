Enzo Fernández: «Parabéns, benfiquistas!»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Enzo Fernández deixou este sábado uma mensagem ao Benfica nas redes sociais, felicitando o clube pela conquista do título de campeão nacional . Recorde-se que o médio argentino representou as águias na primeira metade da temporada, antes de rumar ao Chelsea."Parabéns, benfiquistas", escreveu Enzo nos 'stories' do Instagram.