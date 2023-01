Enzo Fernández partilha imagem no balneário no regresso aos treinos pelo Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um dia após ter ficado afastado da convocatória para o jogo contra o Portimonense no Estádio da Luz, duelo que as águis venceram por 1-0, Enzo Fernández regressou este sábado aos treinos pelo Benfica.O médio internacional argentino partilhou um momento no balneário após a sessão matinal de hoje, na companhia dos companheiros de equipa Lucas Veríssimo, David Neres, Gilberto, Helton Leite, Morato, Henrique Araújo e Mihailo Ristic.