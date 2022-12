Enzo Fernández publica foto nas redes sociais antes do jogo com o Braga

Numa altura em que é um dos nomes mais falados pela imprensa internacional, Enzo Fernández recorreu esta sexta-feira às redes sociais para publicar uma fotografia na companhia do compatriota Nicolás Otamendi horas antes de o Benfica entra em campo contra o Braga na Pedreira.Na fotografia publicada no Instagram, o médio argentino, recentemente eleito melhor jogador jovem do Mundial'2022, mostra-se ainda a beber chá mate, bebida típica da América do Sul.