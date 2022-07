Enzo Fernández revela aquilo que Schmidt lhe pediu e assume: «Não esperava ser titular»

Enzo Fernández estreou-se logo a titular no primeiro jogo pelo Benfica, na vitória (3-0) das águias sobre o Nice, no Algarve. No final do encontro, o médio argentino revelou que não esperava fazer parte do onze inicial dos encarnados."Senti muitíssimo o apoio dos adeptos. Quero agradecer também publicamente a eles pelo carinho. Seguimos a trabalhar para mostrar-lhes que merecemos esse carinho com tudo o que fazemos dentro de campo. Não esperava ser titular. Aqui existem muitos jogadores com qualidade, a trabalhar para o mesmo lugar. Estamos a trabalhar para a Champions, que é o nosso focal principal. E o técnico decidirá quem jogará", começou por dizer."O treinador pediu-me para jogar em profundidade, que pressionássemos alto. Cheguei há poucos dias, tento assimilar tudo o que me dizem e aprender da melhor maneira. A adaptação está a ser boa. Os companheiros receberam-me bem. A verdade é que é um grupo fantástico e vamos continuar a trabalhar para melhorar", frisou.