Enzo Fernández: «Tento merecer o carinho dos adeptos dentro do campo»

Enzo Fernández esteve este sábado numa sessão de autógrafos, na Luz, e mostrou-se muito feliz com o momento que vive no Benfica. O jogador de 21 anos que os encarnados contrataram este verão ao River Plate diz querer continuar a trabalhar bem para conseguir bons resultados."Estou muito feliz pelas pessoas, os adeptos vieram e valorizo muito isso. Vou ter tempo para dar autógrafos e tirar fotos, se me pedirem. Estou satisfeito por estar perto deles.""O carinho sempre foi muito, tento merecê-lo dentro de campo. Seguimos por este caminho, a trabalhar juntos até ao final.""Estamos a fazer as coisas bem, continuamos a trabalhar, temos um grande grupo, todos se dedicam a 100 por cento e vamos trabalhar para obter bons resultados.""Damo-nos muito bem, são decisões do técnico, ele é que decide quem joga. Posso jogar com o Florentino, com Julian [Weigl], com quem me calhe, porque são todos grandes companheiros e grandes jogadores.""É um sonho tenho e que qualquer jogar tem. Vou continuar a trabalhar, a fazer as coisas bem, para ter essa oportunidade.""Sinto-me muito bem, estamos a trabalhar a 100 por cento para ajudar a equipa.""Agradeço sempre às pessoas do Benfica que me ajudam sempre. Desde que cheguei tenho sido tratado com carinho e tento retribuir em campo, trabalhando e esforçando-me sempre. Esperamos conseguir resultados importantes."