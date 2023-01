Enzo Fernández vai mesmo rumar ao Chelsea: Benfica e ingleses em contrarrelógio para fechar tudo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Agora é de vez. Benfica e Chelsea chegaram a acordo para a transferência de Enzo Fernández para o clube londrino, confirmou, por 120 milhões de euros. No entanto, dado o avançar da hora (mercado fecha em Inglaterra às 23h), os dois clubes estão num contrarrelógio para tentarem fechar o negócio e entregar a papelada a tempo - saiba aqui como funciona o procedimento O Benfica deu o sim há instantes e o jogador vai fazer os exames médicos para depois assinar pelo emblema londrino. Desta forma, a SAD encarnada fará a segunda maior venda da sua história, com Enzo a ser superado apenas por João Félix (126 M€) quando rumou ao Atlético Madrid.O internacional argentino já não jogou esta noite diante do Arouca, numa altura em que águias e blues já negociavam de forma intensiva.