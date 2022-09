Enzo foi o melhor médio da Liga em agosto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Enzo Fernández chegou, viu e convenceu. No mês de estreia na Liga Bwin, o novo reforço do Benfica conquistou o estatuto de melhor médio da competição, numa votação levada a cabo pelos treinadores principais da competição.O médio argentino, de 21 anos, somou 28,47 por cento dos votos, batendo o colega de equipa João Mário, que arrecadou 22,92 por cento, e Al Musrati, do Sp. Braga, que recolheu 9,03 por cento dos votos.Um arranque auspicioso para o jogador que foi titular em todos os encontros disputados pelas águias, desde que a época arrancou, e já somou três golos.