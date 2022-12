Enzo foi operado à visão um dia antes de viajar para reforçar o Benfica: «Foi uma loucura, mas correu tudo bem»

Jogador revelação do Mundial'2022, Enzo Fernández viveu um segundo semestre de ano de loucos e toda essa verdadeira loucura terá começado precisamente na véspera da viagem para Portugal. É que, soube-se agora, o médio do Benfica foi operado no dia anterior à viagem a um problema que lhe afetava bastante a visão. De acordo com Roger Zaldivar, o especialista que o operou, Enzo sofria de astigmatismo, um problema que afetava a sua visão a todas as distâncias, mas que não impediu de destacar-se em grande nível no River Plate antes de rumar a Portugal."Operei-o numa sexta-feira e no sábado foi de viagem. Foi uma loucura. Mas correu tudo bem. É um craque, um miúdo humilde e simples", elogiou o oftalmologista, em conversa com a Radio Nihuil, de Mendoza.Apesar das dificuldades na visão, Enzo nunca utilizou óculos ou lentes e, segundo o especialista, tudo o que fazia em campo era por "puro instinto". "Não usava óculos e movia-se pelo campo e jogava por puro instinto. Mas agora contou-me que a operação lhe mudou a vida", revelou o oftalmologista, que em jeito de brincadeira disse ter sido responsável pelo golaço ao México, no Mundial'2022.