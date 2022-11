Enzo: «Foram 25 jogos de águia ao peito invictos, lutadores, dedicados e unidos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Enzo Fernández fez um balanço muito positivo dos primeiros 25 jogos no Benfica, antes de partir para o Mundial onde representará a Argentina. O médio espera "continuar a fazer uma história linda" nos encarnados."Cheguei ao Benfica continuando a escrever capítulos lindos na minha carreira, mas é com orgulho que parto agora para o Mundial para representar a minha nação. Foram 25 jogos de águia ao peito, invictos, lutadores, dedicados, unidos. A caminho, passo a passo, para continuar a fazer uma história linda no nosso clube. Obrigado a todos que nos apoiam, faça chuva ou sol. Nos vemos", disse o internacional argentino nas redes sociais após o triunfo caseiro sobre o Gil Vicente (3-1).