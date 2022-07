Enzo Francescoli, diretor-desportivo do River Plate, falou à 'TNT Sports' sobre a saída de Enzo Fernández para o Benfica, salientando que é uma questão de tempo até o médio argentino "jogar numa grande equipa da Europa"."Para Enzo, o Benfica é um caminho para chegar a outros lugares. Ele tem capacidade para jogar nas grandes equipas da Europa", referiu Francescoli, que abordou ainda a saída de Julián Álvarez para o Manchester City."Fizemos um bom mercado [até ao momento] e reforçámos as posições que se complicaram com as saídas do Julián e do Enzo", rematou.