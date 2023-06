Enzo, Grimaldo e a 'nova moda' do futebol: o que disse Rui Costa

Na intervenção final na Assembleia Geral do Benfica, Rui Costa também falou de futebol, recordando os casos de Enzo Fernández, transferido em janeiro para o Chelsea, e Alejandro Grimaldo, que vai reforçar o Bayer Leverkusen, depois de terminar contrato com o campeão nacional. Mas também se referiu ao que considerou ser a "nova moda" do futebol, os jogadores em final de contrato."A saída do Enzo foi condicionada pela cláusula. Nada tenho contra o Enzo, mas, se quer ir embora, deixa de ser jogador à Benfica. E tenho a certeza de que o Grimaldo estará agradecido ao Benfica toda a vida", atirou, explicando que as "necessidas e ambições" dos jogadores nem sempre coincidem com as dos clubes."Jogadores em final de contrato é a nova moda do futebol e temos de saber viver com ela", observou, acrescentando: "Não há jogadores a preço zero, isso não existe. Cada vez mais os jogadores querem chegar ao final para terem o passe na mão."Rui Costa aproveitou para deixar claro que as saídas dos jovens da formação em final de contrato não dependem apenas disso. "Há aqui também opções nossa", fez ver, referindo-se em concreto ao caso de Cher Ndour : "Se gostava de ficar com o Ndour, sim. Por isso fiz uma proposta alta para ele ficar. Entendeu que o seu projeto de vida passaria por outro clube. E eu não posso amarrá-lo aqui, nem quero."