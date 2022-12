Enzo Pérez e o futuro de Enzo Fernández: «Primeiro que pense no jogo de amanhã...»

Enzo Pérez foi um 'responsáveis' pela escolha de Enzo Fernández em rumar ao Benfica e agora, alguns meses depois dessa transferência, voltou a falar sobre o seu compatriota. Quando questionado sobre se o veria a render de igual forma numa Liga como a inglesa e espanhola, o jogador do River Plate diz não ter dúvidas, mas pediu ao médio para se focar no mais importante (para os argentinos): o duelo com a Croácia, do Mundial'2022."Primeiro que o Enzo esteja focado no jogo de amanhã (risos). Mas depois disso, depois do Mundial, pensará no melhor para ele e para o clube onde está. Não tenho dúvidas que, pelas suas qualidades, e porque o conheço bem, sei muito bem que irá fazer as coisas bem, vá para onde vá. Estou em contacto com ele, sei o bem que tem feito as coisas. Quando saiu daqui não lhe custou a adaptação ao Benfica. Fixou-se muito rapidamente ao que queria a equipa e o técnico. Se decide mudar de Liga, obviamente que tudo demora o seu tempo, mas esperemos que adaptação seja a menor possível e que ele continue a crescer como jogador", declarou o antigo médio das águias.Enzo revelou também ter falado com o médio antes do Mundial e destacou o seu crescimento. "Falei com o Enzo e o Julián (Álvarez), mandei-lhes uma mensagem e falámos. Estar num Mundial é algo importante. Não vou falar das suas qualidades, porque estão à vista de todos. E o bom de ambos é que não se ficaram no ponto em que estavam e tiveram uma explosão muito grande. É muito meritório deles, porque nunca se relaxaram. O crescimento foi contínuo e espero que continue".