Enzo recorda período na Luz: «Estarei sempre agradecido ao Benfica»

Enzo Fernández foi protagonista de uma transferência-recorde em Inglaterra, de 121 milhões de euros, depois de meia temporada ao serviço do Benfica. O agora médio do Chelsea abordou a rápida ascensão na carreira e o tempo que passou de águia ao peito após a saída do River Plate."Mudou a minha vida. Estarei sempre agradecido ao Benfica. Abriu-me as portas da Europa. Estarei sempre grato a toda a gente no clube. Foi uma experiência muito bonita. Aprendi muitíssimo", referiu em declarações à BT Sports.O médio argentino, de 22 anos, voltou a abordar a conquista argentina no Qatar que irá perdurar na sua mente. "O Campeonato do Mundo é como atingir o céu. Para mim, é a glória eterna. É algo histórico que não se ganhava há muito tempo", vincou, agradecendo ao Chelsea o facto de alcançar um "sonho"."Sonhava jogar a Premier League há muito tempo. O Chelsea deu-me a oportunidade de vir para aqui. Confiaram muito em mim e sou muito grato a toda a gente no clube, aos meus companheiros e ao staff técnico. A verdade é que desde que cheguei que me senti muito acarinhado", explicou o jogador que fez a assistência para o golo de João Félix no empate ante o West Ham (1-1).Enzo Fernández diz que "não poderia acreditar" que em apenas sete meses ganharia o Mundial e chegaria a Inglaterra como o futebolista mais caro contratado no país. "Passou tudo tão rápido que ainda estou chocado. Eu desfruto do futebol. Isto foi algo com que sempre sonhei", vincou o argentino, camisola 5 dos blues, que a 7 de julho de 2022 fez o último encontro pelo River Plate.