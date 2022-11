Equipa médica do Benfica assistiu dois jogadores do Estoril após cabeçada

Vital e Ndiaye chocaram de cabeça com alguma violência logo no começo da partida (2') e a equipa médica do Benfica não hesitou em entrar no relvado para assistir os dois jogadores adversários. Felizmente, não passou de um susto.A boa disposição reinou no primeiro aquecimento das águias. Ao som da música que saía das colunas do António Coimbra da Mota, Ristic e Brooks riram e... dançaram. Henrique Araújo e Gilberto também formaram uma dupla bastante animada.. Lucas Veríssimo foi um dos nomes que mais se gritou nas bancadas e no decorrer da primeira parte, quando regressava ao banco após alguns minutos de aquecimento, respondeu positivamente a um menino equipado à Estoril que lhe pedia um autógrafo. O brasileiro prometeu-lhe a recordação no final do encontro.