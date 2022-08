A equipa sub-20 do Benfica fez um treino de recuperação no ginásio do hotel, esta quinta-feira, à chegada a Montevideu. O preparador físico Pedro Brito orientou a sessão, em que participaram os jovens encarnados.Os vencedores da Youth League encontram-se na capital do Uruguai, para defrontar o Peñarol no Estádio Centenário, no domingo, pelas 20h30 (16h30 locais). Os benfiquistas disputam, então, a primeira edição deste troféu com os vencedores da Libertadores no escalão sub-20.Amanhã, o conjunto encarnado volta a treinar pelas 11h00, no Complexo Uruguai Celeste.