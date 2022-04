Equipa técnica de Roger Schmidt começa a desenhar-se: holandeses apontam dois nomes prováveis

O jornal holandês 'Eindhovens Dagblad' dá conta que Roger Schmidt não partirá sozinho para o Benfica. O ainda técnico do PSV vai fazer-se acompanhar por membros da sua confiança para integrarem uma nova equipa técnica.Desde logo, Jörn Wolf é dado como praticamento certo na aventura em Lisboa. O treinador-adjunto alemão, de 45 anos, acompanha Schmidt desde os tempos do Bayer Leverkusen, tendo estado com o futuro técnico do Benfica na China, ao serviço do Beijing Guon.Outra possibilidade em aberto é Benjamin Kugel. O preparador físico, de 42 anos, termina contrato com o PSV e é sabido que não continua no clube, podendo também acompanhar o sucessor de Nélson Veríssimo no Benfica em 2022/23. Jens Wissing, atual adjunto de Schmidt, é outro nome em equação.Relativamente a jogadores, a mesma fonte volta a nomear dois nomes que já tinham sido apontados à Luz, mesmo tendo contrato com o emblema de Eindhoven: o campeão do Mundo Mario Götze e o internacional mexicano Erick Gutiérrez, ambos médios do PSV.