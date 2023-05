Equipa treina ainda sem Bah

Após o habitual dia de folga, o plantel do Benfica regressou aos trabalhos, ainda sem Alexander Bah nas contas de Roger Schmidt. Depois de ultrapassar uma lesão no joelho esquerdo contraída no clássico frente ao FC Porto, o lateral-direito, recorde-se, já tinha treinado sem limitações antes da receção ao Sp. Braga, mas acabou por sofrer uma recaída e viu a partida na bancada. Assim, o dinamarquês, de 25 anos, mantém-se em dúvida para a visita ao reduto do Portimonense. Por consequência, Aursnes poderá, mais uma vez, ser adaptado a lateral-direito.