Os adeptos do Ajax não esquecem Vertonghen. O central formado no clube de Amesterdão, de onde saiu em 2012, recebeu um forte aplauso no anúncio dos onzes.



Ramos oferece camisola a jovem



Gonçalo Ramos ofereceu a camisola que utilizou frente ao Ajax a um jovem em cadeira de rodas que assistiu ao jogo no Johan Cruyff Arena, que reagiu com um enorme sorriso. *

O Benfica jogou com o equipamento alternativo de 2020/21, de cor preta. O Ajax vestiu de vermelho e branco, as cores dos equipamentos principal e secundário das águias na presente época.