Érick Gutiérrez: «Espero que Roger Schmidt me leve para onde for»

Érick Gutiérrez tem contrato com o PSV Eindhoven até junho de 2023 mas prefere não continuar a jogar na Holanda. O internacional mexicano quer continuar a evoluir às ordens de Roger Schmidt, o seu atual treinador, tendo já a perceção que este não irá permanecer no clube para ingressar no Benfica."Claro que vou sentir faltar dele. Agora que decidiu ir embora será um duro golpe porque estamos a jogar bem e gostaria que ele continuasse para a próxima temporada. Espero que ele me leve para onde for. Diz-se nas redes sociais que irá para o Benfica. Até agora ninguém nos disse nada mas foi a informação que foi veiculada", explicou em entrevista à 'BolaVip México' o médio, de 26 anos."A verdade é que Roger Schmidt foi muito claro relativamente a nós desde o princípio. Acredito que tenha outros projetos em mãos. Apesar do que se passou ontem [eliminação da Liga Conferência] a equipa está muito bem. Estamos a competir em três provas a alto nível. São jogos muito difíceis que nos desgastaram muito. Apesar de estar de saída, ele manteve um grande no clube e no balneário", acrescentou.No último mês, o jogador já havia agradecido as oportunidades concedidas pelo treinador alemão. "Sou um jogador que precisa de ritmo. Este treinador deu-me essa oportunidade e sou-lhe grato por isso", vincou ao 'Eindhovens Dagblad'.