Érick Gutiérrez volta a pedir atenção de Schmidt: «Que me leve, que me leve...»

Já lhe tinha dado provas de amor e agora volta à carga: Érick Gutiérrez não esquece Roger Schmidt. O médio, que termina contrato com o PSV no final da temporada, 'ofereceu-se' novamente ao Benfica e ao treinador alemão. "Que me leve, que me leve", atirou o mexicano, no podcast 'EuroMexas'.No mesmo programa, o futebolista lembrou a importância que Schmidt teve na sua carreira e, nomeadamente, na sua continuidade na Holanda depois de vários clubes de outros países terem revelado interesse. "Tenho um respeito muito grande por ele. Disse-me que recusou essa oferta porque contava comigo", contou Gutiérrez, referindo-se a uma proposta que chegou ao PSV da parte do Cruz Azul, do México.A 15 de abril do ano passado, quando o Schmidt não era tão-pouco treinador do Benfica, o mexicano, de 27 anos, já havia feito algo semelhante publicamente. "Claro que vou sentir faltar dele. Agora que decidiu ir embora será um duro golpe porque estamos a jogar bem e gostaria que ele continuasse para a próxima temporada. Espero que ele me leve para onde for. Diz-se nas redes sociais que irá para o Benfica. Até agora ninguém nos disse nada mas foi a informação que foi veiculada", disse em entrevista à 'BolaVip México'.