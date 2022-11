Eriksson vê Benfica a ir longe na Champions: «Não tem de ter medo de ninguém»

Sven-Goran Eriksson, antigo treinador do Benfica, elogiou a época que os encarnados estão a fazer, sobretudo ao nível europeu. Em entrevista à Rádio Renascença o treinador sueco, que liderou as águias em dois períodos - entre 1982 e 1984, e entre 1989 e 1992 - considera que Roger Schmidt está a fazer "um trabalho impressionante".Eriksson não tem dúvidas que o Benfica pode chegar longe na Champions: "Porque não? Ainda há muitas equipas em prova, vai depender do adversário no sorteio de segunda-feira. Vamos ver o que acontece, vai ser interessante. O Benfica é o grande favorito para vencer a Liga e acho que vão chegar muito longe na Champions, estão muito bem", referiu, acrescentando que os encarnados podem "ganhar a qualquer equipa. "Acho que qualquer equipa que calhe vai ser difícil, são todas muito boas, mas o Benfica pode bater qualquer uma delas. Jogaram de igual para igual com o PSG e venceram a Juventus duas vezes. Não têm de ter medo de ninguém e tenho a certeza que não têm."