Escoceses garantem que Jota está próximo de ser jogador do Celtic em definitivo

Jota está perto de ser tornar futebolista do Celtic, em definitivo, de acordo com o que noticia o jornal 'Daily Record'. O extremo formado no Seixal está emprestado pelo Benfica aos católicos até ao final da temporada mas o clube de Glasgow conta com uma cláusula de compra que poderá exercer também até ao término de 2021/22. As conversas terão progredido nos próximos dias e o fumo branco está prestes a surgir.São 7,5 os milhões de euros que separam o jovem jogador, de 22 anos, de ficar a atuar no Celtic para lá de junho e a verdade é que a experiência está a correr muito bem. João Filipe, de nome próprio, está lesionado desde o início de dezembro mas soma já oito golos em 18 encontros oficiais pela formação orientada por Ange Postecoglou.O técnico do Celtic deixou já claro que é favorável à continuidade do futebolista português no clube.