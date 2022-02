Escola de futebol do Benfica em Kiev suspende atividade

A escola de futebol do Benfica em Kiev anunciou esta sexta-feira que suspendeu toda a atividade face à situação militar que a Ucrânia atravessa, até pela proximidade das tropas russas com a capital daquele país."A escola suspende temporariamente as suas atividades. Todos os treinos, partidas e qualquer atividade da academia estão parados por tempo indeterminado. Todos os programas e projetos da academia ficam congelados. Faremos o possível para retomar a Academia de Futebol Benfica na Ucrânia o mais brevemente possível, assim que se dê o fim da guerra e continuar a educação dos nossos alunos. Esperemos que seja num futuro próximo. Enquanto isso, mantenham a calma, cuidem dos entes queridos, ajudem-se uns aos outros e acreditem na vitória da Ucrânia! Força e sorte para todos nós", pode ler-se na mensagem partilhada no Facebook.Recorde-se que os responsáveis do Benfica marcaram presença naquela escola em setembro , aquando do jogo entre as águias e o Dínamo Kiev.