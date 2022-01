Record noticiou, Benfica negou, escutas confirmam: Vieira negociou com Diego Costa

A 25 de março do ano passado,noticiou que Luís Filipe Vieira, na altura presidente do Benfica, estaria a negociar a contratação de Diego Costa . No mesmo dia, o clube da Luz desmentia no seu site oficial quaisquer negociações, mas a verdade é que o emblema encarnado mentiu e Vieira esteve mesmo em conversações com o avançado, à data sem clube.Esse é um dos dados recolhidos nas escutas ao presidente do Benfica realizadas no âmbito da Operação 'Cartão Vermelho' e confirmam a veracidade da nossa informação.Mais uma vez se mostra que a verdade é como o azeite.