Escutas entre Boaventura, Vieira e Paulo Gonçalves levam a investigação às contas de Hugo Miguel e Bruno Esteves

A investigação às contas bancárias de Hugo Miguel e Bruno Esteves , foram originadas por escutas entre o empresário César Boaventura com o antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e Paulo Gonçalves. Segundo o ‘Correio da Manhã’, há também jogadores envolvidos neste esquema de corrupção.Recorde-se que o Manuel Mota e Nuno Almeida estão a ser investigados pelo Ministério Público por alegados favorecimentos ao Benfica, como avançava ontem o CM. Os dois árbitros são suspeitos de terem beneficiado o clube encarnado em troca de alegadas contrapartidas, e a denúncia terá mesmo partido de elementos ligados ao setor da arbitragem.Ambos os juízes de campo estão no ativo e Nuno Almeida esteve mesmo em foco na última jornada quando não assinalou um penálti em Vizela contra as águias. Osmajic caiu na área após um toque de Bah e o árbitro algarvio optou por nada assinalar após ouvir a opinião do VAR, António Nobre. O lance gerou muita polémica pois, para a maioria dos especialistas, ficou um penálti por assinalar quando o marcador registava 0-1.