Espaço do setor reservado ao cartão do adepto reduzido a metade no Estádio da Luz

O Benfica foi autorizado a reduzir em 50 por cento o número de lugares reservados a adeptos portadores do cartão do adepto no Estádio da Luz. Até agora, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto determinava que o setor congregava quatro mil lugares mas estes passam, a partir de agora, a ser apenas cerca de dois mil. Nos jogos do Benfica como visitado, o local tem estado completamente vago.





Desta forma, o Estádio da Luz, cuja lotação oficial são 64.642 lugares, poderá receber cerca de 62 mil espectadores por encontro oficial. Refira-se que a zona reservada a adeptos visitantes passará a contar com uma área para portadores de cartão do adepto e outra para quem não o possua.Esta foi uma das demandas de Rui Costa na campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 9 de outubro, referindo até que o polémico cartão estava a impedir os encarnados de lançarem a venda dos Red Pass. "De há dois meses a esta parte, tenho reunido com vários grupos de adeptos e entidades que impuseram esta maldita lei. E acreditem que tudo temos estado a fazer, em conjunto, para que aqueles espaços vazios que veem no nosso estádio sejam cada vez mais reduzidos, até acabarem", referiu a 25 de setembro o agora presidente empossado.