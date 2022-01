Espanhóis apontam Seferovic ao Maiorca

Haris Seferovic estará a ser pretendido pelos espanhóis do Maiorca, dá conta o diário digital do país vizinho 'Ok diario'. O avançado internacional suíço do Benfica encontra-se atualmente lesionado e terá recebido inclusivamente uma proposta para voltar a atuar em Espanha, mais precisamente no 17º classificado do campeonato de nuestros hermanos.O jogador, de 29 anos, chegou à Luz em 2017, após findar contrato com os alemães do Eintrach Frankfurt. Antes, na época 2013/14, alinhou nos bascos da Real Sociedad.Esta época, o camisola 14 das águias soma cinco golos em 12 jogos oficiais. O contrato com o clube da Luz expira em junho de 2024.