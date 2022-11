Espanhóis avançam que Sevilha quer jogar particular com Benfica durante pausa para o Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica é um dos adversários com o qual o Sevilha pretende jogar um particular durante este pausa nos campeonatos, devido ao Mundial'2022, avança esta terça-feira a 'Marca'.A equipa treinada por Jorge Sampaoli, que regressa aos treinos amanhã, só tem novo jogo oficial marcado para 22 de dezembro, frente ao Torremolinos para a Taça do Rei e pretende ter ritmo competitivo para chegar em melhores condições a essa partida.O Monaco é outro clube apontado pelo referido jornal espanhol para defrontar o emblema espanhol. Os dois jogos particulares deverão disputar-se entre 7 e 12 de dezembro.