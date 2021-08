Espanhóis colocam Florentino a um passo de Getafe

Florentino Luís estará perto de assinar pelo Getafe, segundo avança a 'Marca'. O clube espanhol está prestes a acertar os detalhes finais com o Benfica para que o jovem seja cedido por empréstimo até ao final da temporada.





O internacional português ruma agora à Espanha depois da época passada ter representado, também por empréstimo, as cores do Monaco. O Galatasaray era um dos clubes que estavam atentos à situação do jogador, de 21 anos.