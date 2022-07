Espanhóis dizem que Benfica pretende regresso de Gonçalo Guedes

O jornal 'AS' adianta esta segunda-feira que o Benfica estará a estudar a possibilidade de avançar para a contratação de Gonçalo Guedes junto do Valencia. Sem adiantar valores de uma eventual transferência, o jornal espanhol diz apenas que a situação ainda está numa fase exploratória, até porque um possível investimento em Gonçalo Guedes representaria com quase toda a certeza um novo recorde no que a jogador mais caro da história do clube diz respeito.Tudo porque, escreve o 'AS', Peter Lim tenciona recuperar o valor que pagou ao Paris SG em 2018 pelo extremo (40 milhões de euros) e daí não parece ter intenções de baixar. A Roma, por exemplo, esteve bastante interessada na contratação do internacional luso, mas a postura irredutível dos che fez o negócio ficar-se por uma mera intenção.