Espanhóis dizem que Diego Costa quer o Benfica

Sem clube desde que rescindiu no final de 2020 com o At. Madrid, Diego Costa encontra-se por estes dias na capital espanhola à espera para definir o seu futuro e segundo o jornal 'AS' a sua principal preferência passa por jogar no Benfica.





Ao que adianta o 'AS', Diego Costa conta neste momento com uma proposta muito aliciante do Besitkas, mas a verdade é que a ideia de ir para a Turquia não lhe agrada tanto quanto a possibilidade de vir para Portugal, mesmo que seja para auferir um salário consideravelmente mais baixo. Além da via turca, o avançado internacional espanhol tem também proposta de ligas menos competitivas, nomeadamente do Médio Oriente, mas a sua ideia passa por continuar na Europa.Ainda assim,sabe que de momento o avançado hispano-brasileiro, de 32 anos, não tem qualquer proposta encarnada, apesar de essa ser a vontade do dianteiro.