Espanhóis garantem que o Benfica pensa em outro médio argentino caso Enzo seja transferido

Alan Varela mostra qualidades no Boca Juniors e vai chamando a atenção de vários clubes de topo da Europa. Um deles, segundo o jornal 'Sport', é o Benfica, que segue de perto o percurso do médio argentino, de 21 anos.De acordo com o diário catalão, as águias equacionam avançar para contratação de Varela caso Enzo Fernández seja transferido em 2023. O grande Mundial do ex-River Plate e a época de estreia do médio também argentino está a aguçar o apetite dos 'tubarões', como é o caso do Liverpool, sendo que também o Real Madrid segue com atenção o jogador cuja cláusula se situa nos 120 milhões de euros.No caso de Varela, está 'blindado' pelo Boca por uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros.Contudo, não é apenas o Benfica que está interessado. O Barcelona pensa no jogador como substituto da lenda Sergio Busquets. Na Holanda, o campeão Ajax também está interessado nas qualidades do jovem médio argentino que só conheceu um clube na carreira: o Boca Juniors.Em 2022, cumpriu 42 jogos oficiais e apontou um golo pelos xeneizes.