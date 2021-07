Espanhóis insistem no interesse do Benfica em William

A um dia do regresso de William Carvalho a Sevilha, agora para disputar um encontro da Seleção Nacional, do Euro'2020, a imprensa andaluza volta a insistir no interesse do Benfica no médio português do Betis. Segundo o 'Estadio Deportivo', Jorge Jesus continua a querer o médio português, mas a situação continua a esbarrar em questões financeiras.





Ainda assim, o facto de William não se estar a valorizar no Euro'2020 faz o Betis ponderar baixar as suas exigências, apontando-se agora a uma verba em torno dos 15 milhões de euros, 5 milhões abaixo daquilo que pedia em janeiro. Um valor que ainda estará acima daquele que o Benfica ofereceu no início do ano (12M€), mas que a imprensa espanhola vê como um sinal de aproximação que torna a transferência para a Luz como um cenário possível.Lembre-se que William chegou ao Betis em 2018, na altura numa transferência que custou aos cofres do clube andaluz 16 milhões de euros por 75% do passe. Três anos volvidos, a ideia do Betis passa por recuperar o valor investido, mas também poupar em termos de salário, já que o médio ganha 2,5 milhões de euros anuais.