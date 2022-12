Espanhóis questionam: «Como é que Jhon Durán escapou ao Barcelona e a meia Europa?»

O jovem colombiano Jhon Durán está perto de reforçar o Benfica, tal como avançou nos últimos dias , e de Espanha chega esta quinta-feira um artigo que destaca a capacidade de antecipação das águias para conseguir contratar o jogador de 19 anos ao Chicago Fire antes dos principais tubarões europeus.O artigo do 'Mundo Deportivo' é focado essencialmente no Barcelona e surge com um título que diz tudo: "Como é que Jhon Jáder Durán escapou ao Barça e a meia Europa?". Depois de recordada a sua (ainda curta) carreira, o texto do jornal espanhol diz que o "conjunto português foi mais rápido do que os demais", considerando que a "rápida determinação foi decisiva para antecipar-se aos grandes clubes europeus, que nem chegar a avançar" pelo jogador.Durán, refira-se, deverá custar aos cofres do Benfica uma verba a rondar os 10 milhões de euros, isto depois de ter custado ao conjunto de Chicago, no início do ano, 1,7M€.