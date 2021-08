Espanhóis revelam proposta do Valencia para levar Gabriel

A rádio espanhola Onda Cero Valência adianta esta segunda-feira que o Valencia terá apresentado nas últimas horas uma proposta junto do Benfica tendo em vista a contratação do médio brasileiro Gabriel. De acordo com o relato da emissora espanhola, o emblema che terá colocado em cima da mesa uma oferta por empréstimo, na qual estará prevista uma cláusula de opção de 8 milhões de euros.





Gabriel, de 27 anos, não entra nas contas de Jorge Jesus e as águias trabalham para o colocar, tendo já surgido a opção Brighton , também num negócio a fazer-se por empréstimo, neste caso uma cedência simples. Na Luz, porém, a perspetiva inicial mantém-se: a prioridade é vender o médio ou, pelo menos, selar um empréstimo com compra obrigatória dentro de um ano.O brasileiro, recorde-se, foi contratado pelas águias por 9,67 milhões de euros em 2018 aos espanhóis do Leganés.