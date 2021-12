Esperados 50 mil adeptos na Luz

São esperados 50 mil adeptos para o encontro de mais logo com o D. Kiev. Apesar do desaire no dérbi, os responsáveis do Benfica acreditam numa grande afluência à Luz, numa noite europeia de extrema importância para a equipa de Jorge Jesus.

Para facilitar o processo de entrada, o emblema encarnado disponibilizará uma pulseira para validar o acesso ao recinto, sendo para isso necessária a validação antecipada do certificado negativo à Covid-19, processo já utilizado na receção ao Sporting. Com a referida pulseira, os espectadores poderão entrar no estádio por meio de uma via rápida, tendo apenas de apresentar o bilhete da partida – os ingressos continuam à venda durante o dia – ou o Red Pass.